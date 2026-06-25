ゲーム周辺機器メーカーの8BitDoは6月24日、レバーレス仕様のアーケードコントローラーの新製品「Arcade Controller Pro」を発表した。本体ディスプレイの新搭載、ボタン配置の最適化、プログラム可能ボタンの追加などにより、操作性とカスタマイズ性、エルゴノミクスを高めた。対応プラットフォームはWindows 11/10、Switch 2/Switch。9月に予約受付を開始する予定で、価格は現時点で公表されていない。Arcade Controller Proは、