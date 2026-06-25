北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は24日（日本時間25日）、1次リーグ第3節がスタート。C組はブラジルの1位、モロッコの2位が確定し、この結果、F組の日本は1位通過した場合はモロッコ、2位通過した場合はブラジルと決勝トーナメント（T）1回戦で対戦することになった。スコットランドと対戦したブラジルは前半7分、FWヴィニシウス・ジュニオールが3戦連発で幸先良く先制し、アディショナルタイムにも2点目となる