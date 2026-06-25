大好きなぬいぐるみを運ぶ猫さん。猫さんがぬいぐるみの置き場所に選んだのは…。 猫さんの不思議で可愛い行動は31万回再生の人気を集め、「慎重にゆっくりのせてるトコ可愛い」「こんな時、猫の言葉がわかったらいいのに～って思っちゃう」「お友達だよーって言ってるみたい」「嬉しいルーティン♡」といったコメントが寄せられています。 【動画：お気に入りのぬいぐるみを運ぶ猫→飼い主の足の上