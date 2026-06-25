子猫の3兄妹が、カメラに向かって次々とやってきて…？この時期にしか見られない "ぎこちないよちよち歩き”に、思わず悶絶してしまう視聴者さんが続出しました。 注目の投稿は記事執筆時点で33万回再生を記録し、「かわいすぎて泣ける」「毛玉の波状攻撃」「浄化されてしまう」「もう、最高の癒しですね！」といったコメントが寄せられています。 【動画：保護3日目の『赤ちゃん猫たち』→カメラを構えていると…「可愛す