ハットトリック1号のメッシが5ゴールで1位北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月24日、大会14日目を迎えグループステージ第3節が始まった。各グループ突破、3位争いも過熱しているなか、得点王争いも熾烈を極めている。アルゼンチン代表リオネル・メッシは、初戦のアルジェリア戦で大会第一号となるハットトリックを達成すると、2戦目でも2ゴールを挙げ、ここまで5ゴールで得点ランキング1位に。また、W杯通算18ゴールと、