今日25日午前7時30分ころ、岩手県沖を震源とする地震で青森県で最大震度6強を観測しました。揺れの強かった地域では地盤が緩んでいる恐れがあります。明日26日は東北では雨や雷雨で、雨脚の強まる所があるでしょう。崖など危険な場所には近づかないようにしてください。青森県で最大震度6強の地震今日25日午前7時30分頃、岩手県沖を震源とするマグニチュード6.9の地震が発生し、青森県で最大震度6強を観測しました。この地震により