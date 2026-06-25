記事ポイント「日本食海外普及コラボ特別賞」を新設、6月30日まで応募受付全国5都市で無料開催説明会キャラバンを実施実践集中講座とオンライン個別相談会で参入をサポート アニものづくりアワード実行委員会は、農林水産省の支援を受け、日本発のIPコンテンツを活用して日本の食品・食文化を海外に普及した優れた事例を表彰する「日本食海外普及コラボ特別賞」を新設しました。あわせて、コンテンツ活用に関心のある食品関連