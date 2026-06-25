記事ポイントハイセンスRGB MiniLEDテレビがFIFA W杯2026 VARセンターへ導入赤・緑・青の独立制御でネイティブカラーと高コントラストを実現FIFA会長インファンティーノ氏がVARセンターを訪問・体験 ハイセンスジャパンは、FIFAワールドカップ2026(TM)において公式ビデオアシスタントレフェリー（VAR）レビューテレビプロバイダーとして大会運営を支援しています。ダラスに設置された国際放送センター（IBC）内のVARオペレー