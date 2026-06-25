記事ポイント『バリバリ伝説』巨摩郡のHonda CB750Fを1/24ダイキャスト立体化丸ミラー・角ミラーの2仕様、限定生産モデルサイドスタンド可動・専用クリアケース＆台座付き ホビージャパンは、しげの秀一のバイク漫画『バリバリ伝説』の主人公・巨摩郡が駆るHonda CB750Fを1/24ダイキャスト完成品バイクとして製品化し、2026年6月11日より予約受付を開始しました。後期角ミラー仕様（HJB240201BD）と前期丸ミラー仕様（HJB2404