記事ポイント東芝産業機器システムの2026トップランナーモールド変圧器にバイオマスプラスチックを採用プラスチック部品にバイオマスポリカーボネート、高圧コイルにバイオマスエポキシ樹脂を使用石油由来品と同等物性で高性能を維持しつつ環境対応を実現 三井化学は、東芝産業機器システムが製造・販売する2026トップランナーモールド変圧器に、マスバランス方式によるバイオマスプラスチックが採用されたと発表しました。三