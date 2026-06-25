記事ポイント「業者からの教唆」「軽傷での休業補償」を許されないと考える回答が50%未満架空請求など詐欺該当行為の正答率がいずれも70%を下回り理解が不十分若年層ほどモラル意識・理解度が低い傾向が前回調査に続いて確認された 日本損害保険協会は、2026年2月に「保険金不正請求に関する意識調査」を実施しました。全国の16歳〜69歳の男女2,535人を対象に、不正請求の許容度や理解度、損害保険の仕組みへの認識を調べたも