カーリング女子で、ロコ・ソラーレの一員として２０１８年平昌五輪で銅、２２年北京五輪で銀メダルを獲得し、３月３１日に退団を発表した吉田知那美が激変した最新ショットを公開した。２５日までに自身のインスタグラムを更新し、眉下の眺めだった前髪を眉上にカットした姿を披露した吉田。「１８歳の時にバンクーバーのヴィンテージショップで買ったスカーフ。２０代の１０年間なんかずっと似合わなくて使えなかったけど、１