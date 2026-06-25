記事ポイント直近1か月でSMSフィッシング受信率が45.2％に達した実態宅配業者・EC・クレカ装い手口で被害率15.9％20代は被害経験・過信・対策未実施が他年代より高い傾向 MS&ADインターリスク総研は、SMSフィッシング詐欺に関する被害実態や対策意識について、幅広い年代を対象にアンケート調査を実施し、その結果を発表しました。年代やITリテラシーの高さに関わらず多くの人が被害リスクにさらされており、直近1か月で4