午前7時半ごろに岩手県沖で発生した地震を受け、交通にも影響が出ています。JR東日本によりますと、午前8時半現在、東北新幹線は岩手県沖で発生した地震の影響で、新青森駅と仙台駅との間の上下線で運転を見合わせています。また、秋田新幹線は秋田駅と盛岡駅との間の上下線で、運転を見合わせています。在来線では、東北本線、大船渡線、大湊線、釜石線、八戸線、花輪線、山田線が上下線で運転を見合わせています。いずれも運転再