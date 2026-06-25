青森県で最大震度6強を観測した地震を受け、高市総理は先ほど、揺れの強かった地域の住民らに対し、引き続き、同程度の地震に注意するよう呼びかけました。高市総理「政府としては、地震発生後ただちに、官邸危機管理センターに、官邸対策室を設置し、関係省庁の局長級による緊急参集チームを招集し、被害状況の把握と救命救助などの災害応急対策に総力を挙げて取り組んでおります」高市総理は25日、青森県で最大震度6強を観測した