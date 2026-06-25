◇インターリーグドジャース−ツインズ（2026年6月24日ミネアポリス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、敵地でのツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回は無失点と上々の立ち上がりを見せた。先頭・ラーナックへの第1球、外角直球を狙われたが、ボテボテのゴロを自ら処理し投ゴロでまず1アウトを奪った。続く2番の強打者・バクストンも外角スイーパーで左飛。3番・クレメンスにはストレー