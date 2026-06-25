高市首相は、25日朝、首相官邸に出邸しました。その際、「本日7時30分ごろ岩手県沖を震源とする地震が発生し、青森県階上町で最大震度6強の強い揺れを観測しました。津波の心配はございません。政府としては地震発生後直ちに官邸危機管理センターに 官邸対策室を設置し、関係省庁の局長級による緊急参集チームを招集し、経済状況の把握と救命救助などの災害応急対策に 総力を挙げて取り組んでおります。私からは早急に被害状況を把