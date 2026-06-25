揺れの強かった地域では、被害に関する通報も寄せられてます。消防によりますと、震度6弱の非常に強い揺れを観測した青森県の八戸市内では、「エレベーターの中に人が1人閉じ込められている」という通報が1件寄せられているということです。また、市内では「住宅の灯油タンクが倒れて、油が漏れた」という通報が5件ありましたが、現在のところ、火災が発生している情報やけが人の情報は入っていないということです。