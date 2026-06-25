ルーベン大を訪問し、学生と懇談される天皇陛下＝24日、ベルギー・ルーベン（代表撮影・共同）【ルーベン共同】ベルギーを公式訪問中の天皇陛下は24日午後（日本時間24日夜）、フィリップ国王と共に中部ルーベンにあるルーベン大を視察された。第1次大戦中に破壊された図書館は1921年の昭和天皇の訪問が後押しとなり、日本の支援で再建された。陛下は日本寄贈の本を見て回り、学生らと交流した。陛下は、図書館のテーブルに並