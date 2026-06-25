岩手県沖の地震で、各地の原子力関連施設に異常はありません。【映像】最新の地震情報原子力規制庁によりますと午前8時現在、東北電力の宮城県にある女川原発、青森県にある東通原発、東京電力の福島第一・第二原発でいずれも異常はないということです。また、青森県むつ市にある「リサイクル燃料貯蔵」の施設、六ケ所村にある日本原燃の再処理施設なども異常はありません。（ANNニュース）