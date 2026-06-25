ステージ4の胃がんを公表した元お笑い芸人で、現在は福井県のご当地ヒーローをプロデュースしているマサ越前（伊藤政臣、35）が25日までにXを更新。抗がん剤治療を一時的に止めると明かした。「どうか苦しくない時間を少しでも過ごしたい。先生に相談して、抗がん剤治療を一時的に休薬することにした」と明かした。「その期間に体力を回復をしたい。この一週間で楽になりますように」とつづり、近影を公開。そして別の投稿で「焦