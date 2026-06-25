気持ちよさそうにブラッシングをしてもらうゴールデンレトリバーMIXさん。お外で豪快にブラッシングされるその姿はまるでヒツジの毛刈りみたいだと話題になっているのです。 見ているこちらまで心地よくなってくる、微笑ましいその光景は記事執筆時点で28万回を超えて表示されており、絶賛の声が寄せられることとなりました。 【動画：お父さんにブラッシングしてもらう大型犬→まるで『ヒツジの毛刈りのような