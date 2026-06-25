「犬生で1番悩む瞬間よねｗ」「真剣に悩んでる目が可愛すぎる」と反響を呼んでいるのは、お散歩中に松ぼっくりを見つけたわんちゃんの光景。 口にボールを咥えながらお散歩していたところ、『いい感じの松ぼっくり』を発見してしまったわんちゃん。どちらを持って帰ろうかと悩むわんちゃんの姿が可愛すぎると、再生回数130万回を超えて笑顔を届けています。 【動画：夜、ボールを咥えて散歩していた犬→途中で