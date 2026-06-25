プレミアリーグのアーセナルがFWの獲得を計画している。『Sky Sports』によると、ターゲットはアストン・ヴィラに所属するモーガン・ロジャーズ。マンチェスター・シティのユースに所属していた過去を持つアタッカーだが、トップチームでの出場機会はなし。2023年に完全移籍で加入したミドルズブラでブレイクし、翌年にヴィラへ。その後も順調に評価を高め、25-26シーズンは公式戦55試合で14ゴール12アシストを記録。プレミアリー