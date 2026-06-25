25日7時30分ごろ、岩手県沖でマグニチュード6.9の地震が発生した。青森県では最大震度6強を観測している。 本稿執筆時点でNTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの各社における通信設備に影響はないとしている。