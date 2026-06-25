24日夜、愛知県豊川市で自転車に乗った男子高校生が車にはねられ、その後、死亡しました。 【写真を見る】自転車で横断中に… 男子高校生(15)が車にはねられ死亡 愛知・豊川市 警察によりますと24日午後8時半過ぎ、豊川市宿町の信号交差点で、豊橋市に住む高校1年生・中村春日さん(15)が自転車に乗って道路を横断していたところ、直進してきた乗用車にはねられました。 この事故で中村さんは頭を強く打ち、市内の病院に搬送され