岩手県の岩手警察署や八幡平市役所などによりますと、25日午前7時30分ごろに震度5強を観測した岩手県八幡平市では市役所が災害対策本部を設置し情報収集を行っていますが、いまのところ人的被害、建物被害ともに確認されていないということです。