ヤンキースは２３日（日本時間２４日）、台湾を代表する有望株の一人であるライ・チェンファン（褚謙凡）投手（１８）と契約合意を発表した。米大リーグ公式サイトなど複数の米メディアによると、最大８５万ドル（約１億３７５０万円）の契約金で、同世代では最高水準の契約条件となった。身長１８３センチの１８歳は、最速９５マイル（約１５２・８キロ）の直球に加え、カーブ、スライダーが武器の本格派右腕。昨年９月