◆米大リーグツインズ―ドジャース（２４日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ツインズ戦に「１番・投手」で先発。２０日に真美子夫人が第２子を無事出産したことを発表してから初登板で８勝目を目指し、初回を三者凡退で立ち上がった。１番ラーナックを１球で投ゴロに打ち取ると、ＭＬＢ２位タイの２５本塁打を放っている２番バクスト