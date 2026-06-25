◆米大リーグツインズ―ドジャース（２４日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ツインズ戦に「１番・投手」で二刀流出場。２０日に真美子夫人が第２子を無事出産したことを発表してからの初登板で、マウンドに上がる前の初回先頭の第１打席は初球の直球を打ち、右直だった。メジャー通算３００本塁打まで残り３本としている「打者・大谷