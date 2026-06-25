「体操のお兄さん」ことタレントの佐藤弘道（57）が25日までに自身のインスタグラムを更新。28歳となる長男の高校の同級生だという人気プロ野球選手を実名で明かした。「昨日は東京ドーム！楽天VS西武戦です」と23日の野球観戦を報告。「日体大の同級生で柴田大地投手の父と母と一緒に観戦」とつづった。「相手に流れが行きそうな時にリリーフとして来るのが、柴田大地投手！今日はたった一球で流れを止めてくれました！さす