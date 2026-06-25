Number_iの平野紫耀、プロスケートボーダーの堀米雄斗、NCT127のYUTAらが、フランス・パリで開催されたルイ・ヴィトンの2027春夏メンズ・コレクションショーに来場した。会場には豪華ゲストが集結し、華やかなフロントローを彩った。【写真】ジョシュ・ヒューストン、平野紫耀、チャールズ・メルトンとの豪華3ショットルイ・ヴィトンは6月24日、日本時間午前4時から、メンズ クリエイティブ・ディレクターのファレル・ウィリア