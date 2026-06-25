BTSのJung Kook（ジョングク＝28）が、TikTok（ティックトック）で個人ハッシュタグ「＃jungkook」を投稿し、再生回数が4000億回を突破した。世界のソロアーティストの中で、個人ハッシュタグで4000億回の再生数を記録したのは、初めて。韓国メディアが報じた。アーティスト以外の有名人も含めた、ジャンルを問わない、世界の個人ランキングでは、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシの6930億回の1位、ポルトガル代表FWクリスティ