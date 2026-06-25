女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は２５日、総合テレビでの午前８時からの放送が休止となった。この日、午前7時半ごろ、青森県三八上北で震度6強の地震があり、同局は７時半過ぎから通常の番組編成を変更し地震に関連するニュースを放送している。このため同局は午前８時過ぎに字幕で「「風、薫る」第６４回は午後０時４５分から放送予定です