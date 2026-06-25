羽田盃、東京ダービーを制し、３歳ダート２冠馬となったフィンガー（牡３歳、美浦・田中博）が今夏、アメリカ遠征を目標にすることが２５日、決まった。田中博師は「パシフィッククラシック（８月２２日・デルマー、ダート２０００メートル）を目標に進めていくことになりました。その結果を踏まえ、ＢＣクラシック（１０月３１日・キーンランド、ダート２０００メートル）に向かうかどうかを考えたいと思います」とプランを明か