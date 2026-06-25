青森県で震度6強を観測した地震は、「北海道三陸沖後発地震注意情報」の想定震源域で起きました。マグニチュードは、6.9でしたが、おおむね2時間後に出される精度の良いモーメント・マグニチュードが7.0を超えれば、別の大規模な地震がおきる可能性が普段より高まっているとする「北海道・三陸沖後発地震注意」が発表されることになります。午前7時30分ごろ、青森県階上町最大震度6強を観測した地震について気象庁は、地震の規模