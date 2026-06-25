元テレビ朝日社員の玉川徹氏は25日、19日から休んでいた同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午後8時）のレギュラーコメンテーターに復帰した。玉川氏は「遅めの冬休み」第2弾で、19日から休暇を取得していた。この日は番組開始30分前の午前7時30分、岩手県沖を震源とする最大震度6強の地震が発生し、番組は通常と異なる体制でスタートした。「モーニングショー」は、地震の詳細な速報を報じていた前番組の「グッド!モー