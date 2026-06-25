お笑いコンビ、レインボーのジャンボたかお（37）が25日、Xを更新。誕生日にあたる25日深夜0時に歌手和田アキ子（76）から祝福されたと明かした。ジャンボは「37歳になりました」と報告した上で「24:00ちょうどにアッコさんから電話で激ウマハッピーバースデー歌って頂きました！すごく良い年になりそうです！」と明かした。ジャンボは4月開始のTBS系深夜番組「アッコとジャンボ」で和田と共演している。吉本興業所属のレインボ