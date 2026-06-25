扶桑社は、WEB漫画サイト「マンガSPA!」にて連載中の人気作品『令和のおもちゃウーピン』『Dog Father』『恋のカスと愛のクズ』『今日も嫁が見つからない。』のコミックス第1巻を、2026年8月4日に同時発売する。2025年9月のサイト創設以来、初となる4作品同時刊行プロジェクトとなる。○SNSで話題沸騰！生きづらいおじさんの悩みを“おじ具”で解決■『令和のおもちゃ ウーピン』(作：大石浩二)価格：900円／税別寸法：A5、ページ