長年、日本の雇用慣行において老後の生活設計を支える大きな柱となってきた「退職金制度」。しかし、物価高騰が続き将来への不透明感が増す現代において、制度の枠組みの中にいるからといって誰もが安心できているわけではないようです。会社の制度としては存在するものの、実際に自分がいくら手にできるのかを具体的に把握し、老後のライフプランを描けている人はどれほどいるのでしょうか。そこで今回は、40代以上の会社員をして