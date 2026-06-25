映画『マスターズ・オブ・ユニバース』が、観客から高評価を集めながらも劇場興行で苦戦している。この状況について、1987年版『マスターズ／超空の覇者』でヒーマンを演じ、今作の宣伝にも協力的だったドルフ・ラングレンがコメントした。 『マスターズ・オブ・ユニバース』は、マテルの人気アクションフィギュアおよびアニメシリーズ「ヒーマン」をもとにした実写映画。『KUB