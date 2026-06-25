マイクロマガジン社は、月刊Webコミック誌「コミックライドivy(アイビー) vol.41」を2026年6月24日に発行。新連載『おまわりさんと招き猫』(漫画：伊東七つ生、原作：植原翠、キャラクター原案：ショウイチ)、『借金まみれの薬師見習いですが、銀行頭取の公爵家次男に愛されます』(漫画：こじかあんよ、原作：秋月忍、キャラクター原案：楠なわて)の連載がスタートする。○新連載『おまわりさんと招き猫』漫画：伊東七つ生、原作：