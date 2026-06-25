日本代表の森保一監督（５７）が、早くもメッシ対策を進めていることを明かした。それは、北中米Ｗ杯１次リーグＦ組最終戦スウェーデン戦（２５日＝日本時間２６日、米国・ダラス）に向けた２４日（同２５日）の公式会見でのことだった。森保監督は、２４日に３９歳の誕生日を迎えたアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）の活躍ぶりに関する予想外の質問を受けると、まずは「異次元すぎて、どう表現して