「ええっ!? と思って、圧倒されて……」お笑いタレントの関根勤が、TBS系ドラマ『時すでにおスシ!?』の裏話を明かした――。関根勤○「みんな抑えてるのに本気」「ええっ!? と思って」永作博美主演の『時すでにおスシ!?』で、よこた鮨アカデミーの学長・横田宗満を演じた関根。13日に更新されたYouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で、同作の話題になると、「松山ケンイチさんは、めちゃくちゃうまい」と講師役だった松山を大絶