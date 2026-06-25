夏のボーナスを楽しみにしている人も多いでしょう。しかし、ボーナスは額面どおり受け取れるわけではなく、所得税や社会保険料が差し引かれます。では、額面50万円、100万円、150万円の場合、実際の手取りはいくらになるのでしょうか。今回は年齢や扶養家族の有無ごとに、ボーナスの手取り額をシミュレーションしてみました。※画像はイメージボーナスの額面から差し引かれるものは？会社から通知されるボーナスの「額面」と、実際