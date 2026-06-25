青森県で最大震度6強を観測した地震をうけ、木原官房長官が午前8時半ごろ臨時会見を行い、現時点で人的被害に関する情報はないこと、青森県六ケ所村をはじめ、原子力施設については、現時点で異常があったとの報告は受けていないことを明らかにしました。木原長官は、「救命救助活動を最優先に、災害応急対策に全力で取り組んでいく」とした上で、国民に対し、▼引き続き、震度6強程度の地震の発生に注意すること▼揺れの強かった