木原官房長官は、青森県で最大震度6強を観測した地震を受けて記者会見し、「この地震による津波の心配はない。現時点で人的被害があったとの情報はないが、引き続き被害状況の確認を進めている」と述べました。青森県六カ所村をはじめ原子力施設については、現在のところ異常があったとの報告は受けていないということです。その上で、国民に対し「引き続き震度6強程度の地震の発生に注意いただくとともに、特に揺れの強かった地域