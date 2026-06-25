青森県内では、地震による影響が広がっています。日本道路交通情報センターによりますと、八戸自動車道は、いずれも上下線で、浄法寺インターチェンジと八戸インターチェンジの間で、また、八戸ジャンクションと百石道路・下田百石インターチェンジの間で通行止めとなっています。一方、震度6強を観測した階上町の教育委員会によりますと、全ての小中学校で臨時休校となっているということです。