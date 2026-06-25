高市首相は２５日午前、岩手県沖を震源とする地震について、「津波の心配はない」と述べた。早急に被害状況を把握し、被災者の救命と救助などの災害応急対応に全力で取り組むことを関係省庁に指示したと明らかにした。首相官邸で記者団の取材に応じた。首相は「揺れの強かった地域では、引き続き同程度の地震の発生に注意してほしい」と呼びかけた。