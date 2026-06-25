午前7時30分ころ、岩手県沖を震源とするマグニチュード6.9の地震がありました。【映像】最新の地震情報気象庁によりますと深さは50キロで、この地震で若干の海面変動はあっても津波被害の心配はないということです。各地の震度は震度6強が青森県階上町、震度6弱が青森県八戸市、震度5強を青森県と岩手県の各地で観測しています。JR東日本によりますと、この地震の影響で東北新幹線は東京駅と新青森駅の間で運転を見合わせ